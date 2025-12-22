В Свердловской области начали тестировать беспилотный междугородний трамвай

В Свердловской области началось тестирование первого в России междугородного беспилотного трамвая. Он следует по маршруту Екатеринбург—Верхняя Пышма, сообщил губернатор региона Денис Паслер.

Проект реализует компания «Верхнепышминский трамвай» (входит в компанию «Группа Мовиста»). Искусственный интеллект, установленный в трамвае, распознает препятствия и расстояние до них, автоматически останавливаясь за 7–10 м до помехи. Вагон также может без управления человека проходить этапы обслуживания в депо, рассказал в Telegram господин Паслер.

Соглашение о развитии цифровых инноваций на рельсовом транспорте подписали на выставке ИННОПРОМ в июле. Решение внедрить беспилотные технологии на этой линии приняли из-за востребованности маршрута и наличия нужной инфраструктуры.

По данным «Ъ-Урал», соглашение о тестировании заключили между Свердловской областью, Верхней Пышмой, Екатеринбургом и «Группой Мовиста». Компания приступила к тестированию беспилотного трамвая «Львенок» во второй половине 2025 года. В ходе тестов в депо трамвай синхронизировали со всеми функциями цифрового депо, что позволило ему полностью самостоятельно проходить процедуру мойки.

