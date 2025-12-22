Власти показали прохождение тестирования беспилотного трамвая в Верхнюю Пышму

Свердловские власти продемонстрировали, как первый в России междугородний беспилотный трамвай на маршруте Екатеринбург — Верхняя Пышма проходит тестирование. Видеоролик в своем Telegram-канале опубликовал губернатор Денис Паслер.

Проект реализует компания «Верхнепышминский трамвай» (входит в компанию «Группа Мовиста»). Глава Свердловской области выразил уверенность, что в ближайшие годы беспилотные трамваи станут привычной частью системы общественного транспорта. «Системы машинного зрения и искусственного интеллекта помогают водителю. Трамвай "распознает" препятствие на пути и расстояние до него, автоматически останавливается за 7-10 м до помехи. Также без управления человека вагон проходит все этапы обслуживания в цифровом депо»,— рассказал Денис Паслер.

Кроме того, в декабре «Верхнепышминский трамвай» подал заявку на присоединение к экспериментальному правовому режиму, который позволит внедрять беспилотные технологии на территории Свердловской области наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом.

Соглашение о тестировании было подписано на форуме «Иннопром» в июле между Свердловской областью, Верхней Пышмой, Екатеринбургом и «Группой Мовиста». Компания приступила к тестированию беспилотного трамвая «Львенок» на базе депо между Екатеринбургом и Верхней Пышмой во второй половине 2025 года. В ходе тестов в депо трамвай синхронизировали со всеми функциями цифрового депо, что позволило ему полностью самостоятельно проходить процедуру мойки.

Ирина Пичурина