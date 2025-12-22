Племяннику актрисы Варнавы продлили домашний арест по делу о мошенничестве

Мытищинский городской суд Московской области на полгода продлил домашний арест племяннику актрисы Екатерины Варнавы — Георгию Варнаве. Его обвиняют в покушении на крупное мошенничество, сообщили в пресс-службе подмосковных судов.

По версии следствия, в начале февраля 2025 года фигурант позвонил 87-летней пенсионерке и представился сотрудником правоохранительных органов. Женщине заявили, что с ее счета якобы перевели деньги террористической организации и теперь ей грозит уголовное дело. Затем пенсионерку убедили снять все сбережения и передать их курьеру. В момент обналичивания у сотрудника банка возникли подозрения, он позвонил в полицию. Позже правоохранители задержали курьера при передаче муляжа купюр на сумму 350 тыс. руб.

О поступлении дела в суд стало известно в начале декабря. По данным Telegram-канала Mash, племянника актрисы обвиняют минимум в восьми эпизодах мошенничества. Подсудимый утверждал, что нашел подработку по доставке посылок в Telegram и не догадывался о мошенничестве. Он не признал вину.

Никита Черненко