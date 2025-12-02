Племянника актрисы Варнавы будут судить по делу о телефонном мошенничестве

В Мытищинский суд поступило уголовное дело, возбужденное в отношении племянника актрисы Екатерины Варнавы. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Георгий Варнава обвиняется в мошенничестве, организованном группой лиц по сговору (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в феврале господин Варнава пытался обмануть 87-летнюю пенсионерку: он позвонил ей под видом сотрудника полиции и сообщил об угрозе уголовного преследования. Женщине было объявлено, что с ее банковского счета перевели деньги на счет террористической организации.

Пенсионерку убедили обналичить все сбережения и отдать курьеру. Однако когда она пришла в отделение банка, сотрудник кредитной организации заподозрил мошенничество и обратился в полицию. В итоге мошенникам передали муляжи купюр условным номиналом 350 тыс. руб. Курьера задержали.

12 февраля Telegram-канал Mash писал, что курьером был Георгий Варнава. По данным канала, 19-летний племянник Екатерины Варнавы обвиняется минимум в восьми мошеннических эпизодах. Вину господин Варнава не признал. По его словам, он нашел подработку в Telegram и просто доставлял посылки, но не догадывался о мошенничестве. Мытищинский суд отправлял его в СИЗО на два месяца. Защита господина Варнавы просила отпустить его под подписку о невыезде.