На выезде из Ярославля насмерть сбили пешехода

В Ярославле на Московском проспекте автомобиль сбил пешехода, который впоследствии скончался от полученных травм. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Авария зафиксирована 22 декабря в 4:32 в районе гипермаркета «Маяк». По информации полицейских, водитель, управляя автомобилем Renault, ехал в сторону Москвы в крайней правой полосе и сбил человека. Пешеход, личность которого еще устанавливается, погиб на месте до приезда скорой помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Алла Чижова

