Девочка, которую отец выбросил из окна, вернется в Уфу на праздники

Состояние трехлетней девочки, которую в октябре отец выбросил из окна квартиры на четвертом этаже на улице Ульяновых, значительно улучшилось, сообщает пресс-служба Российской детской клинической больницы.

По словам врача-невролога нейрохирургического отделения РДКБ Ирины Васильевны Рассказчиковой, при поступлении у девочки были зафиксированы нарушения функций конечностей. Однако, за полтора месяца объем движений почти полностью восстановился. «Сейчас состояние девочки оценивается как стабильное с выраженной положительной динамикой. Восстановилась походка — девочка ходит с мамой за руку на значительные расстояния, а без поддержки может уверенно пройти несколько шагов»,— рассказала госпожа Рассказчикова.

После новогодних праздников, которые ребенок встретит дома в Уфе, ей предстоит операция по устранению дефекта черепа, которое проведут нейрохирурги РДКБ.

Как сообщал «Ъ-Уфа», во время происшествия мать девочки и ее семилетний брат находились в санатории в Калининграде. В отношении 34-летнего отца ребенка возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30 — п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Олег Вахитов