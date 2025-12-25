Новогодние ценности

В нынешнем предновогоднем сезоне россияне активнее, чем в прошлом году, тратятся на атрибуты наступающего праздника и при этом все чаще отдают предпочтение отечественным производителям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Хвойное разнообразие

Несмотря на то что пик продаж живых елок традиционно приходится на последние дни уходящего года, эксперты и продавцы главного символа новогодних праздников уже фиксируют значительный рост продаж по сравнению с предыдущими предпраздничными периодами. При этом отмечается заметный рост интереса к отечественным елкам на фоне сокращения импорта хвойников.

Как рассказали «Ъ-Review» в пресс-службе Wildberries, продажи живых елок отечественного производства в текущем сезоне выросли на 400%, в то время как иностранных — на 214%. При этом в компании оговариваются, что такие впечатляющие показатели во многом обусловлены появлением у россиян привычки заказывать онлайн даже такие товары, как живые ели. Между тем, согласно опросу финтех-компании «ЮMoney», почти треть россиян (32%) по-прежнему покупают новогодние хвойники на елочном базаре, а к услугам маркетплейсов обращаются 23% жителей России.

Тем не менее общий тренд на рост продаж новогодних деревьев подтверждает и основатель компании «ЖиваяЕлка.рф» Андрей Радченко. «Объемы продаж будут известны по итогу сезона, но, судя по динамике, мы близки к цели полуторакратного или даже двукратного роста по отношению к прошлому году»,— рассказал он «Ъ-Review».

В Центре устойчивого развития Россельхозбанка (РСХБ) подсчитали, что в предстоящем новогоднем сезоне объем рынка живых хвойных деревьев составит около 500 тыс. штук. При этом около 70% из них, или порядка 350 тыс. деревьев, будут российскими.

По данным РСХБ, лидером по предпочтениям среди россиян остается ель. Ее доля на рынке составляет около 55%. Сосну и пихту предпочитают 35% и 10% жителей России соответственно.

Почти каждый третий отечественный живой символ Нового года выращен в Сибири (около 30%, или примерно 100 тыс. деревьев). Родиной 90 тыс. деревьев стал Приволжский федеральный округ. За ним следуют Северо-Запад России (около 60 тыс. штук) и Урал (до 30 тыс.).

В то же время предновогодний импорт хвойников в текущем сезоне сократится с 220 тыс. до 150 тыс. деревьев (год к году). «Основные поставщики — Польша, Беларусь, Казахстан, Германия, а также Латвия, Сербия, Нидерланды и Дания, сохраняющая лидерство в поставках пихты Нордмана»,— говорится в исследовании РСХБ.

В сегменте искусственных елок иная динамика. По данным пресс-службы Wildberries, спрос на отечественные деревья вырос на 40%, а на импортные — на 52%. В свою очередь, в крупнейшем операторе фискальных данных России, компании «Платформа ОФД», подсчитали, что продажи искусственных елей в октябре—ноябре 2025 года выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их медианная цена также увеличилась на 11%, до 3,7 тыс. руб. По оценкам РСХБ, искусственные елки или иные варианты новогодних украшений для дома в настоящее время выбирают около 60% российских семей.

Экологический интерес

Эксперты отмечают, что при выборе главного символа Нового года россияне все чаще обращают внимание на экологический аспект. Так, в РСХБ указывают на растущую популярность альтернативных живых новогодних деревьев и украшений, таких как лапник Нобилиса и различные варианты хвойных в горшках. Спрос на подобные товары в нынешнем сезоне вырос в полтора раза. По словам руководителя Центра устойчивого развития РСХБ Натальи Худяковой, эта тенденция подчеркивает стремление россиян украсить свои дома натуральным декором, не нанося вреда окружающей природной среде.

После праздников хвойник в горшке можно сдать обратно продавцу — он вернет его в питомник, где дерево будет восстанавливаться до следующего сезона.

«Люди чаще стали заказывать экологичную утилизацию деревьев»,— подтверждает господин Радченко.

При этом он говорит, что не видит конкуренции со стороны производителей искусственных новогодних деревьев. «На каком-то этапе клиенты годами ставят живые елки, затем переключаются на искусственные, еще через какое-то время снова возвращаются к натуральным. Это естественный цикл, который мы наблюдаем на протяжении 15 лет»,— заявил господин Радченко.

Среди россиян также набирает популярность услуга аренды искусственных новогодних деревьев с уже готовыми украшениями, нередко дизайнерскими. По словам госпожи Худяковой, количество подобных предложений в нынешнем сезоне уже увеличилось вдвое. Цены на такого рода услуги варьируются от 20 тыс. до сотен тысяч рублей, а срок аренды может длиться до трех месяцев. При этом зачастую разгрузка, сбор и установка елки уже включены в стоимость.

Неигрушечный спрос

Не менее впечатляющими темпами растут и продажи елочных украшений. Так, в пресс-службе Ozon «Ъ-Review» рассказали, что за десять месяцев 2025 года на их площадке было реализовано в два с половиной раза больше украшений для новогодних деревьев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Например, внутри категории быстрый рост продаж показали бусы на елку (рост в 2,8 раза), светящиеся елочные украшения (рост в 2,3 раза) и елочные шары (рост в 1,7 раза). А настольная елка показала рост вдвое за этот период»,— поделились статистикой в Ozon. О стабильном росте продаж елочных украшений говорят и в Wildberries. По их данным, объемы реализованных игрушек на новогоднее дерево с января по середину декабря 2025 года увеличились на 54%, мишуры — на 17%, интерьерных и уличных гирлянд — на 34–35%.

Наибольшей популярностью, по данным Wildberries, в нынешнем сезоне пользуются стеклянные ретроигрушки, игрушки с подсветкой и по мотивам советских мультфильмов, например с котом Матроскиным, почтальоном Печкиным, Чебурашкой.

О моде на советскую классику говорят и в Ozon: «Основной тенденцией среди елочных игрушек можно назвать спрос на украшения советской эпохи — стеклянные фигурки Деда Мороза, белочек и гирлянды в стиле ретролампочек».

По статистике маркетплейса, самый быстрый штучный рост (в 3,6 раза) наблюдается у новогодних фигурок — Деда Мороза, Снегурочки и снеговика. Ожидаемо популярен и символ наступающего года по лунному календарю — лошадь. Продажи таких игрушек показали рост в 11 раз.

В компании «Платформа ОФД» рассказали, что значительный рост продаж новогодних товаров связан среди прочего с тем, что в этом году розничные площадки изменили маркетинговую стратегию.

«Праздничный ассортимент поступил в магазины и на онлайн-платформы существенно раньше, чем в прошлом сезоне. Это позволило сместить начало активных продаж на октябрь, обеспечив высокие объемы выручки еще до наступления календарной зимы. В результате значительная часть спроса была реализована заранее. В ноябре этот тренд продолжился за счет массовых распродаж в честь “черной пятницы” и дня 11.11»,— пояснили эксперты компании.

Еще одной тенденцией текущего сезона стало то, что покупатели чаще приобретают новогодние украшения крупными комплектами. «Это закономерно повышает средний чек в данной категории. Однако по мере непосредственного приближения Нового года ожидается смещение покупательского интереса в сторону более бюджетных сегментов новогодней атрибутики»,— рассказали в «Платформе ОФД». По их данным, медианная цена набора елочных игрушек октябре—ноябре 2025 года увеличилась на 14%, до 603 руб., а гирлянд — на 12%, до 601 руб.

В этом году украшение города и магазинов к празднику началось раньше обычного. Это отразилось и на новогодних продажах. Согласно совместному исследованию «ЮMoney» и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», каждый пятый россиянин (21%) начал готовить дом к Новому году уже в ноябре, что на месяц опережает традиционные сроки. «Если традиционно пик украшения домов приходился на последнюю декаду декабря, то сегодня уже в конце ноября праздничная атмосфера царит не только на улицах и в торговых центрах, но и в квартирах россиян»,— говорится в исследовании.

Таким образом, Новый год все отчетливее превращается не в календарную дату, а в продолжительный сезон продаж.

Смещение пика спроса на осень, активное использование распродаж и расширение ассортимента позволяют ритейлу равномернее распределять выручку, а покупателям — избегать ажиотажа последних дней декабря.

Как отмечают аналитики, при сохранении текущих тенденций новогодняя торговля будет все меньше зависеть от последних предпраздничных недель. Праздник, по сути, становится длиннее, по крайней мере с точки зрения кассовых чеков и маркетинговых стратегий.

Андрей Игнатов