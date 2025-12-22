В центре Ярославля вандалы повредили фигуру жирафа

В Ярославле на улице Депутатской неизвестные оторвали голову фигуре жирафа. Как сообщается в официальной группе, посвященной противодействию вандализму в Ярославской области, по данному факту в полицию подано заявление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

«Вандалы сломали голову фигуры, причем правонарушение совершили в вечерний период, когда многие жители еще прогуливались на улицах города»,— указывается в сообщении.

Зампред областного правительства Татьяна Потемкина добавила, что виновных привлекут к ответственности. По информации из соцсетей, акт вандализма произошел 20 декабря в районе 21-22 часов.

Алла Чижова