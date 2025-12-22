На пути к профессиональному долголетию

Состоялось совместное заседание Комитета по корпоративной социальной ответственности Краснодарского регионального отделения РСПП и Межведомственной рабочей группы по здоровьесбережению трудоспособного населения Краснодарского края

Фото: КРО РСПП

19 декабря в Краснодарском региональном отделении Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) состоялась рабочая встреча членов комитета по корпоративной социальной ответственности и межведомственной группы по вопросам здоровьесбережения трудоспособного населения края.

Межведомственная рабочая группа по здоровьесбережению трудоспособного населения Краснодарского края была создана 27 ноября 2025 года по итогам Региональной конференции «Практики здоровьесбережения в корпоративной среде: от инициатив к системным решениям». Ее организовали КРО РСПП, Общественная палата Краснодарского края, краснодарское региональное отделение «Союз женщин России» (СЖР) и Ассоциация медицинских специалистов по модификации рисков (АМСМР). Межведомственная рабочая группа работает на площадке КРО РСПП и объединяет экспертизу власти, бизнеса и медицинского сообщества.

В заседании приняли участие председатель Межведомственной рабочей группы Лейля Кадырова, региональный представитель АМСМР, главный внештатный специалист диетолог министерства здравоохранения Краснодарского края, Сергей Огурцов, первый исполнительный вице-президент Ассоциации «Объединение работодателей Краснодарского края», заместитель Председателя КРО РСПП, Елена Цехместрук, исполнительный вице-президент, руководитель аппарата КРО РСПП, Елена Кочегарова, директор Государственного казенного учреждения Краснодарского края «Центр регионального развития», региональный сервисный уполномоченный Краснодарского края (РСУ), Светлана Харламова, врач онколог, начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан администрации муниципального образования город Краснодар, заместитель руководителя КРО СЖР, Алиса Андреева, председатель комитета по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию КРО РСПП, председатель экономической комиссии Общественной палаты Краснодарского края, заместитель руководителя КРО СЖР, Анна Дубовик, к.м.н., врач-кардиолог, сомнолог, кардиоонколог, член АМСМР, а также представители аппарата и члены комитета по корпоративной социальной ответственности КРО РСПП.

Мероприятие было посвящено обсуждению ключевых направлений деятельности Межведомственной рабочей группы и определению конкретных инициатив по использованию технологий управления рисками в корпоративных программах здравоохранения, выявлению передовых практик и разработки решений, направленных на укрепление и сохранения здоровья работающих кубанцев. Отдельное внимание было уделено одному из приоритетных направлений работы — популяризации профилактических мероприятий и повышению мотивации работников региональных предприятий к ЗОЖ и продлению активного долголетия. Участники мероприятия согласовали планы на 2026 год.

По словам Сергея Огурцова, инвестиции в здоровьесбережение сотрудников и управление профессиональными рисками — это не социальная нагрузка, а экономически оправданная стратегия. Для государства она означает сохранение трудового потенциала и снижение бюджетных расходов, для бизнеса — рост производительности, сокращение потерь от больничных и текучести кадров и повышение устойчивости компании в долгосрочной перспективе.

Лейля Кадырова подчеркнула, что корпоративные программы здоровья становятся все более значимым направлением. Именно сочетание современных медицинских решений, диспансеризация и популяризация простых принципов ЗОЖ способно дать устойчивый результат, снизить распространенность факторов риска хронических заболеваний, улучшить самочувствие сотрудников и в целом формирует более здоровую рабочую среду.

Участники заседания выразили общую поддержку и подтвердили намерения о продолжении тесного взаимодействия, координации и консолидации усилий власти, бизнеса, общественности и медицинского сообщества для укрепления общественного здоровья и обеспечения профессионального долголетия жителей Кубани.