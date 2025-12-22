Крупный магазин и СЦ «Энкора» продают в Воронеже за 1,3 млрд рублей

Имущественный комплекс из трех капитальных зданий и участка земли площадью 2 га продают за 1,3 млрд руб. в Воронеже. Он находится на улице Текстильщиков, 2Д в Коминтерновском районе. Информация опубликована на сайте бесплатных объявлений «Авито». По этому адресу располагается магазин и авторизованный сервисный центр инструментальной компании «Энкор».

ООО «Компания Энкор» было зарегистрировано в Воронеже в ноябре 1999 года. По данным Rusprofile, единственным учредителем и директором компании является Артем Васильев. Уставный капитал предприятия — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями. В 2024 году выручка фирмы составила 999 млн руб., а чистая прибыль — 662 тыс. руб.

«Ъ-Черноземье» связался с менеджером агентства недвижимости, разместившего объявление. Собеседник подтвердил, что здание и землю на продажу выставило ООО, но от прямого упоминания названия фирмы воздержался. Опровергать, что это сделал «Энкор», менеджер не стал.

По словам собеседника, причина продажи имущественного комплекса — оптимизация хозяйственной деятельности предприятия. При росте продаж в интернете у компании больше нет нужды в таком крупном офлайн-магазине.

Объявление пока не вызвало широкого интереса и конкретных предложений от потенциальных покупателей, сообщили редакции в агентстве недвижимости. «Ъ-Черноземье» писал, что предложение было впервые опубликовано в октябре этого года. Цена актива с тех пор не изменилась.

Площадь выставленных на продажу строений составляет 9,4 тыс. кв. м, 5,2 тыс. кв. м и 1,4 тыс. кв. м. В комплексе проведены инженерные коммуникации: электричество (две собственные подстанции мощностью 2 МВт), отопление, водоснабжение и канализация. Кроме того, в наличии: система вентиляции, кондиционирование воздуха, охранно-пожарная сигнализация, автоматическое пожаротушение, телефонная связь и доступ к интернету.

По данным 2GIS, на Текстильщиков, 2Д также располагается магазин ООО «Кристофер» — официального торгового и сервисного представителя немецкого бренда Karcher.

В начале декабря в Воронеже на 1 млн увеличили цену за исторический особняк XIX века на улице Софьи Перовской, 37А — рядом с Петровской набережной и Адмиралтейской площадью. Он выставлен на продажу за 54 млн руб.

Денис Данилов