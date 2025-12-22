В Ярославской области вновь сократился объем ипотечного кредитования

Ярославцы за девять месяцев 2025 года взяли в банках более 4,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 16,2 млрд руб., сообщили в региональном отделении Банка России. Это на треть меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда было выдано более 8 тыс. кредитов на 24,4 млрд руб. В 2024 году (за 9 месяцев) также фиксировалось снижение объемов кредитования на четверть относительно предыдущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Средняя сумма кредита, оформляемого жителями Ярославской области, в сентябре 2025 года достигла 3,8 млн рублей, что на 16,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. На протяжении года наблюдается рост средней суммы займа: с 2,9 млн руб. в январе до 3,8 млн руб. в сентябре.

Вместе с увеличением суммы кредита изменился и срок его погашения. Если в январе он составлял 297 месяцев, то в мае и марте достиг 309 месяцев, а затем в августе-сентябре вернулся к январским значениям. Количество оформленных ипотек также выросло: с чуть более 400 в первом квартале до почти 600 в третьем.

«Сегодня ипотеку сложнее получить клиентам с большой долговой нагрузкой и маленьким первоначальным взносом. Эти меры необходимы, чтобы сдержать рост закредитованности граждан и уберечь их от попадания в долговую яму. Если заемщик тратит более половины дохода на погашение долга или вносит менее 20% в виде первоначального взноса, то это высокий риск как для клиента, так и банка»,— отметила Наталья Вахрушева, эксперт ярославского отделения Банка России.

Антон Голицын