Причиной взрыва автомобиля генерала Сарварова на юге Москвы стало СВУ

Автомобиль Kia Sorento, принадлежащий генерал-лейтенанту Фанилу Сарварову, взорвался на Ясеневой улице в Москве в результате детонации самодельного взрывного устройства. По предварительным данным, СВУ было закреплено под днищем машины. Хозяин автомобиля был госпитализирован с тяжелыми ранениями, но вскоре умер.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ).

Подробности — в материале «Ъ» «Генералу подложили магнитную мину».