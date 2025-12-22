Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Причиной взрыва автомобиля генерала Сарварова на юге Москвы стало СВУ

Автомобиль Kia Sorento, принадлежащий генерал-лейтенанту Фанилу Сарварову, взорвался на Ясеневой улице в Москве в результате детонации самодельного взрывного устройства. По предварительным данным, СВУ было закреплено под днищем машины. Хозяин автомобиля был госпитализирован с тяжелыми ранениями, но вскоре умер.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ).

Подробности — в материале «Ъ» «Генералу подложили магнитную мину».

Последствия подрыва автомобиля с генерал-лейтенантом Фанилом Сарваровым

Последствия подрыва автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Сотрудник Следственного комитета на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Судмедэксперт осматривает место происшествия

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Сотрудник правоохранительных органов на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Последствия подрыва автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Осмотр места происшествия сотрудниками следственного комитета

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Судмедэксперт на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Сотрудник правоохранительных органов осматривает место происшествия

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Последствия подрыва автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Последствия подрыва автомобиля

Сотрудник Следственного комитета на месте происшествия

Судмедэксперт осматривает место происшествия

Сотрудник правоохранительных органов на месте происшествия

Последствия подрыва автомобиля

Осмотр места происшествия сотрудниками следственного комитета

Судмедэксперт на месте происшествия

Сотрудник правоохранительных органов осматривает место происшествия

Последствия подрыва автомобиля

