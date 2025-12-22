Один человек пострадал при взрыве машины на юге Москвы

На парковке на юге Москвы взорвался автомобиль. В результате пострадал один человек, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

ЧП случилось около 07:00 мск на Ясеневой улице в районе дома 12. По данным РЕН ТВ, пострадавший — водитель, он остается заблокированным в машине.

Telegram-канал Mash передает, что взорвалась машина Kia. Водитель находится в тяжелом состоянии, но в сознании. По данным Telegram-канала Baza, взрыв произошел сразу после того, как мужчина сел в машину. Личность пострадавшего неизвестна.