Один человек пострадал при взрыве машины на юге Москвы

На парковке на юге Москвы взорвался автомобиль. В результате пострадал один человек, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

ЧП случилось около 07:00 мск на Ясеневой улице в районе дома 12. По данным РЕН ТВ, пострадавший — водитель, он остается заблокированным в машине.

Telegram-канал Mash передает, что взорвалась машина Kia. Водитель находится в тяжелом состоянии, но в сознании. По данным Telegram-канала Baza, взрыв произошел сразу после того, как мужчина сел в машину. Личность пострадавшего неизвестна.

Последствия подрыва автомобиля с генерал-лейтенантом Фанилом Сарваровым

Последствия подрыва автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Сотрудник Следственного комитета на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Судмедэксперт осматривает место происшествия

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Сотрудник правоохранительных органов на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Последствия подрыва автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Осмотр места происшествия сотрудниками следственного комитета

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Судмедэксперт на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Сотрудник правоохранительных органов осматривает место происшествия

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Последствия подрыва автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

