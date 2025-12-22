В Ярославском округе нужна новая женская консультация

Из-за роста малоэтажной и индивидуальной застройки в Ярославском округе увеличивается численность населения, что приводит к необходимости строительства женской консультации. Такие данные указаны в утвержденной региональной программе «Охрана материнства и детства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство здравоохранения Ярославской области Фото: Министерство здравоохранения Ярославской области

Женская консультация планируется модульной и будет рассчитана на два кабинета. Она будет входить в ГУЗ ЯО «Ярославская ЦРБ». В 2028 году объект хотят построить и ввести в эксплуатацию. Планируется, что до 31 декабря 2028 года консультация получит лицензию на медицинскую деятельность и внедрит «бережливые технологии».

В настоящее время власти выбирают участок под строительство.