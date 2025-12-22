К системе распознавания лиц подключены 1,4 тысячи камер в Новосибирской области

В Новосибирской области к системе биометрической видеоаналитики подключено 1,4 тыс. камер. В 2026 году планируется расширить их число до 2,2 тыс., сообщили в компании-разработчике решений для видеоаналитики на основе ИИ NtechLab (партнер госкорпорации «Ростех»).

Продукт компании NtechLab применяется в Новосибирской области с 2023 года. Система видеоаналитики FindFace Multi работает в составе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Алгоритм анализирует видеопоток с установленных в городе камер и позволяет за долю секунды проанализировать и найти пропавшего человека или преступника. Точность распознавания — 99,9%, отметили в NtechLab.

«Только за последний год ИИ NtechLab помог найти в регионе 120 потерявшихся детей и обнаружить почти 3 тыс. преступников»,— приводит пресс-служба NtechLab слова гендиректора компании Алексея Паламарчука.

В контур АПК «Безопасный город» Новосибирской области подключено 5 тыс. камер.

Как писал «Ъ-Сибирь», завод по производству комплексов фото и видеофиксации «Рекорд» намерен расширить производство в Новосибирске за счет выпуска комплексов весогабаритного контроля и оборудования для бесконтактного досмотра транспортных средств на основе рентгеновского излучения.

Михаил Кичанов