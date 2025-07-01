Автоматика требует места

Завод по производству комплексов фото и видеофиксации «Рекорд» в Новосибирске будет увеличен. Инвестор намерен к имеющимся 2 тыс. кв. м производственного здания построить еще один цех на 8 тыс. кв. м. Мощность производства на сегодня составляет более 1 тыс. комплексов, за счет нового цеха она будет увеличена втрое. Стоимость такого расширения оценивается в сумму не менее 700 млн руб. Эксперты считают, что расширение будет успешным при условии наличия госконтрактов. Впрочем, на планы компании могут повлиять нехватка кадров, импортных компонентов и рост издержек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производитель комплексов фотовидеофиксации ГК «Рекорд» присмотрелся к новой нише

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Производитель комплексов фотовидеофиксации ГК «Рекорд» присмотрелся к новой нише

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В группе компаний «Рекорд» рассказали «Ъ-Сибирь», что намерены начать в Новосибирске серийное производство комплексов весогабаритного контроля и оборудования для бесконтактного досмотра транспортных средств на основе рентгеновского излучения: предприятие «располагает достаточными компетенциями и готово к этому технически». С 2021 года компания занимается производством комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, детекторов для мониторинга транспортных потоков для интеграции в системы интеллектуального светофорного управления, а также оптических систем проекции дорожной разметки. Мощность производства составляет порядка 1 тыс. единиц ежегодно. В перспективе новая линия позволит утроить этот объем. Для этого предприятие намерено построить новый производственный корпус и таким образом увеличить площадь цехов с 2 тыс. кв. м до 8 тыс. кв. м. О поиске земельного участка для этой цели инвестор заявил 1 июля на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

«Для расширения мощностей — производства весогабаритных комплексов и досмотрового оборудования — нам нужен новый земельный участок для строительства еще одного корпуса»,— прокомментировал коммерческий директор ООО «Завод промышленной автоматики "Рекорд"» Роман Залевский.

Производитель намерен закрыть потребность в таком оборудовании всего Сибирского федерального округа. Общий объем инвестиций в проект — не менее 700 млн руб. Компания на сегодняшний день поставляет комплексы в Кемеровскую область, Алтайский край, Республику Тыва, Хабаровский край, Орловскую область и др.

По словам господина Залевского, нарастить мощности позволяет растущий спрос, который поддерживает и стимулирует в первую очередь государство за счет контрактов на поставку соответствующего оборудования.

Производство отечественных систем и комплексов растет на фоне проблем с поставками импортных комплектующих, указывают аналитики. Рынок в том числе стимулирует запрет на поставку части импортного оборудования.

«Активная реализация планов по обновлению дорог в регионах в том числе подразумевает обновление инфраструктуры пунктов весогабаритного контроля. При этом технические требования к ним растут, поэтому у данного проекта большой потенциал. Впрочем, есть и риски, связанные с тендерным характером закупок»,— считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Зависимость от госконтрактов снижает риски, но в будущем производителю необходимо будет диверсифицировать клиентскую базу, привлекая частных заказчиков, в том числе из логистических компаний, транспортных предприятий и других секторов экономики, считает управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев. На проект также могут влиять возможные колебания экономической ситуации. В то же время освоение новых рынков сбыта, в том числе за пределами СФО, может стать дополнительным драйвером, отмечает эксперт.

Лолита Белова