Задержанного главу МВД Магнитогорска заподозрили в связях с экс-владельцем «ЮГК» Струковым

Сотрудники ФСБ задержали в Челябинской области начальника УМВД России по Магнитогорску Константина Козицына. Об этом сообщили «Ъ-Южный Урал» в региональном МВД. Полковника полиции подозревают в разглашении гостайны и лоббировании интересов частной компании, передает местный портал 74.ru.

По версии следствия, господин Козицын разгласил гостайну представителю коммерческой организации, интересы которого лоббировал, используя должностное положение, рассказал источник «Ъ-Южный Урал». Начальник управления якобы имел связи среди высокопоставленных представителей власти и бизнесменов. В частности, он был неоднократно замечен в компании Константина Струкова (до июля этого года был основным владельцем и президентом ПАО «Южуралзолото группа компаний») на территории охотхозяйства «Чернореченское», принадлежащего предпринимателю, утверждает источник.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области заявили, что проводится служебная проверка. Если вина Константина Козицына подтвердится, он будет уволен. Вменяемая ему статья (ч. 1 ст. 283 УК РФ) предусматривает от четырех месяцев ареста до четырех лет лишения свободы.

По данным Генпрокуратуры, в 2006 — 2007 годах Константин Струков незаконно завладел государственными предприятиями ОАО «Челябинскуголь» и ОАО «Южуралзолото». В июле челябинский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций «ЮГК» и 100% уставного капитала «Управляющая компания "ЮГК"».

