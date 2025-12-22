Дмитриев вылетел в Россию после переговоров по Украине в Майами

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев завершил встречи в Майами с переговорщиками от США и вылетел в Россию. Переговоры продлились два дня.

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters Кирилл Дмитриев

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters

Кирилл Дмитриев встречался со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Позднее спецпосланник российского президента назвал переговоры конструктивными. В последний день своего визита в Майами господин Дмитриев выложил пост в соцсети Х. В подписи к нему он намекнул, что стороны продолжат обсуждение украинского урегулирования в Москве: «Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва».

19 и 20 декабря в Майами прошли переговоры США и Украины. 20 и 21 декабря американская сторона провела встречи с Кириллом Дмитриевым. Стив Уиткофф отметил, что и Москва, и Киев нацелены на завершение боевых действий. По его словам, с украинской стороной удалось обсудить мирный план из 20 пунктов, гарантии безопасности Украине и ее восстановление после завершения конфликта. Об итогах встречи господин Дмитриев доложит Владимиру Путину 22 декабря.