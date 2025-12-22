На Ставрополье за сутки в ДТП пострадали шесть человек и двое погибли

В Ставропольском крае за прошедшие сутки, 21 декабря, на дорогах произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали шесть человек, и двое – погибли. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Так, накануне около 19:00 водитель автомобиля Hyundai на Чапаевском проезде не предоставил преимущество при повороте, из-за чего произошло столкновение с ВАЗ-2110. В результате аварии пострадал пассажир отечественного легкового автомобиля, с травмой головы 18-летняя жительница Шпаковского округа обратилась в больницу.

Установлено, что 48-летний водитель иномарки, местный житель, за последние два года к ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался. Водитель ВАЗ-2110, 24-летний местный житель, за последние два года привлекался к административной ответственности более 30 раз и является начинающим водителем.

Кроме того, от управления на Ставрополье за сутки отстранили 18 водителей с признаками опьянения, при этом один управлял транспортом повторно.

Константин Соловьев