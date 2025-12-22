Силы ПВО сбили ночью шесть беспилотников

Минобороны заявило, что с 23:30 до 7:00 мск силы ПВО уничтожили шесть беспилотников. Три из них сбиты над Краснодарским краем, два — над акваторией Черного моря, один — над Брянской областью.

Отдельно ведомство указало, что всего в ночное время — с 20:00 до 7:00 мск — сбит 41 беспилотник.

При падении обломков БПЛА в Краснодарском крае повреждены два причала и два судна морского порта Тамань. На причалах начались пожары площадью от 1 тыс. до 1,5 тыс. кв. м. На одном из терминалов также поврежден трубопровод.