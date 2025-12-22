В Приангарье обследовали 105 археологических объектов, выявленных в 2025 году

В Иркутской области в 2025 году обследовано 105 археологических объектов культурного наследия, которые имеют статус выявленных, из них 83 — в Усольском районе. Полевые археологические работы также проведены на территориях Черемховского района и города Усть-Кута, сообщили в правительстве региона.

Инициатором обследования археологических памятников, имеющих статус выявленных объектов культурного наследия, еще в 2022 году выступил губернатор региона Игорь Кобзев. С этого времени специалисты установили границы территорий более чем 300 объектов археологического наследия. «Это необходимо, чтобы при строительстве промышленных объектов, туристических баз, частной собственности не были повреждены археологические объекты»,— пояснили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Всего за четыре года проведено более 500 полевых исследований в Иркутске, Тулуне, Свирске, Усолье-Сибирском, Усть-Куте, Ольхонском, Слюдянском, Усольском, Куйтунском, Тулунском, Нижнеудинском, Тайшетском и Шелеховском районах.

По данным руководителя службы по охране объектов культурного наследия Приангарья Ирины Белой, на территории региона расположено более 4 тыс. выявленных объектов археологического наследия, в том числе стоянок и могильников. В перечень выявленных объектов культурного наследия каждый год включается до пяти новых памятников археологии.

Как писал «Ъ-Сибирь», Институт археологии и этнографии СО РАН запустил виртуальное путешествие по Шалаболинской писанице — памятнику наскального искусства на реке Тубе в Красноярском крае.

Михаил Кичанов