Новосибирские археологи создали 3D-тур по Шалаболинской писанице

Институт археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН запустил виртуальное путешествие по Шалаболинской писанице — памятнику наскального искусства на реке Тубе в Курагинском районе Красноярского края. 3D-путешествие по труднодоступным петроглифам создано при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий».

Шалаболинская писаница — один из самых больших памятников с наскальными изображениями в Минусинской котловине. Рисунки расположены на протяжении нескольких километров на разных ярусах прибрежного скального массива. Самые древние петроглифы Шалаболинской писаницы — это изображения диких животных, созданные в конце каменного века (около 7 тыс. лет назад), рассказали в ИАЭТ.

Многие шалаболинские петроглифы находятся в аварийном состоянии. На нижних ярусах памятник разрушается из-за паводков, на верхних — из-за кустарников и деревьев, которые своей корневой системой разрушают целостность скалы.

Шалаболинская писаница была открыта в конце XIX века. Планомерное изучение памятника ведется с конца 70-х годов прошлого века.

Как писал «Ъ-Сибирь», ИАЭТ создал виртуальные туры по Боярской (Хакасия) и Томской (Кузбасс) писаницам.

Михаил Кичанов