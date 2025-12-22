Генпрокуратура США объяснила удаление некоторых файлов из дела Эпштейна

Удаление более десятка фотографий из рассекреченного дела Эпштейна было совершено «по просьбе групп защиты прав жертв». Файлы будут повторно опубликованы после того, как Минюст США тщательно изучит их, сообщил заместитель генпрокурора США Тодд Бланш в эфире телеканала NBC News.

Господин Бланш уточнил, что среди удаленных фотографий были не отредактированные снимки женщин. Минюст изучит, нуждаются ли файлы в дополнительных правках. По словам замгенпрокурора спорные файлы «не имеет никакого отношения к президенту Трампу».

20 декабря министерство юстиции США обнародовало часть материалов дела финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. На следующий день с сайта были удалены по меньшей мере 16 файлов. Среди них был снимок Дональда Трампа и его супруги Мелании Трамп рядом с Джеффри Эпштейном и помощницей финансиста Гислейн Максвелл, которая с 2022 года отбывает наказание в тюрьме. На некоторых других фото были картины с обнаженными женщинами.

Влад Никифоров