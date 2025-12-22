Россия впервые импортировала сыр из Китая

Россия в ноябре впервые импортировала сыр из Китая — около 8 тонн продукции за месяц. Общая сумма поставок составила $93 тыс., пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные китайской таможни.

Конкретные сорта сыра не уточняются. В Китае производятся как традиционные европейские сорта сыров, так и локальные продукты, например, сыры из молока буйволиц или самок яка, отмечает агентство.

По итогам 11 месяцев 2025 года товарооборот России и Китая составил $203,67 млрд., что на 8,7% меньше год к году. Поставки из Китая за этот период сократились на 11,9%, до $91,6 млрд.