В Нигерии освободили оставшихся 130 похищенных школьников

В Нигерии завершилась операция по освобождению школьников, похищенных при нападении на католическую школу Святой Марии в штате Нигер. Как сообщил пресс-секретарь президента страны Сандей Даре, 21 декабря освобождена последняя группа из 130 человек.

«Еще 130 похищенных нигерийских школьников были освобождены. Никого не осталось в плену»,— написал господин Даре в соцсети Х.

Управление советника по национальной безопасности подтвердило эту информацию, отметив, что в плену никого не остается. Детали операции не раскрываются.

21 ноября вооруженная группа напала на католическую школу. В плен попали 303 ученика и 12 преподавателей. В первые часы после нападения около 50 детей смогли сбежать. 8 декабря стало известно об освобождении 100 детей. Ответственность за похищение пока не взяла на себя ни одна группировка, действующая в регионе.