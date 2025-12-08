В Нигерии освобождены 100 похищенных боевиками школьников

В Нигерии освобождены 100 из 303 учеников католической школы-интерната Святой Марии, которых в ноябре похитили боевики, передает местный телеканал Channels Television. Власти страны пока не комментировали сообщения об освобождении детей.

«Мы официально не осведомлены об этом и не были должным образом уведомлены федеральным правительством. Мы надеемся и молимся, чтобы это было правдой, и с нетерпением ждем освобождения остальных»,— сообщил пресс-секретарь Христианской ассоциации Нигерии (CAN) Дэниел Атори (цитата по CNN).

21 ноября вооруженная группа напала на католическую школу. В плен попали 303 ученика и 12 преподавателей. В первые часы после нападения около 50 детей смогли сбежать. Ответственность за похищение пока не взяла на себя ни одна группировка, действующая в регионе.