50 из 300 похищенных в Нигерии школьников смогли сбежать из плена террористов

В Нигерии 50 учащихся католической школы Святой Марии в штате Нигер сумели сбежать из плена после нападения вооруженных преступников. Об этом сообщила Ассоциация христиан Нигерии (CAN), передает CNN.

Нападение на учебное заведение произошло в ночь на 21 ноября. В результате террористы похитили 315 человек, из них 303 — школьники и 12 преподавателей. По данным Ассоциации, дети сумели убежать в пятницу и субботу и воссоединились с семьями. «Мы получили добрую весть: 50 учащихся убежали и вернулись к родителям»,— говорится в сообщении CAN.

Папа римский Лев XIV в своем еженедельном обращении в воскресенье призвал к освобождению студентов и преподавателей, призвав «компетентные органы принять соответствующие и своевременные решения для обеспечения их освобождения».

Из-за участившихся атак на образовательные учреждения президент Нигерии Бола Тинубу решил отменить планируемые зарубежные поездки. В десяти из 36 штатов страны закрыты школы из соображений безопасности, а в регионы направлены дополнительные силы армии и полиции.