ТАСС: причиной взрыва в Химках стал регенеративный патрон

Причиной взрыва в подмосковных Химках, из-за которого погиб ребенок, стало неосторожное обращение с регенеративным патроном, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы

Как уточняет агентство, подобные патроны используются в противогазах для очистки воздуха. Telegram-канал Baza писал, что патрон лежал у ребенка в рюкзаке, когда тот возвращался со сходки диггеров. МВД подтверждало, что причиной взрыва было неосторожное обращение с взрывоопасным предметом. СКР заявляло, что речь идет о пиротехнике.

Взрыв произошел вечером 20 декабря во дворе жилого дома в микрорайоне Сходня. Погибшему мальчику было 12 лет. Госпитализированы еще один подросток и 51-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК).