В МВД назвали предварительную причину взрыва в Химках

Причиной взрыва в микрорайоне Сходня подмосковного города Химки, по предварительным данным, стало неосторожное обращение со взрывоопасным бытовым предметом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Московской области. По данным СКР по региону, 12-летний мальчик погиб от взрыва пиротехники.

Еще одного пострадавшего подростка госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщили в СКР. Проходившая мимо 51-летняя женщина также находится в больнице. В подмосковном Минздраве писали о двух пострадавших, которые поступили в больницы области после взрыва. Состояние одного из них оценили как тяжелое, второго — как средней степени тяжести.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Ход и результаты расследования взяла под контроль подмосковная прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Telegram-канала Baza, взрывное устройство находилось в рюкзаке подростка — это был регенеративный патрон РП-4 (РП-4-01). Он предназначен для комплекта изолирующих противогазов. По данным Baza 13-летний мальчик возвращался со сходки диггеров. Он положил в портфель уже активированную бомбу, которую не успел взорвать ранее.