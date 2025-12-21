Ярославль ждут температурные качели

В Ярославле на следующей неделе ожидается резкое похолодание, которое вновь сменится оттепелью. Прогноз погоды дает Росгидрометцентр.

В понедельник, 22 декабря, ожидается от -1 до +1. Во вторник столбики термометра опустятся до -15 ночью, днем будет -14. В среду будет еще холоднее — до -16. В четверг потеплеет до -1, а в пятницу областной центр вновь ожидает плюсовая температура — +2. В выходные температура будет колебаться около 0.

Почти каждый день ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде снега.

Антон Голицын