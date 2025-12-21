Дмитриев: разжигатели войны не смогли помешать переговорам в Майами

Спецпосланник президента Кирилл Дмитриев заявил, что «разжигатели войн не смогли» помешать российско-американским переговорам по Украине в Майами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Не смогли, не смогли, все хорошо»,— сказал господин Дмитриев журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Кирилл Дмитриев прибыл в Майами 20 декабря. В тот же день там завершились двухдневные переговоры США и Украины. Первый раунд переговоров с американской стороной Кирилл Дмитриев назвал конструктивным. США представляют спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а также зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Об итогах встречи господин Дмитриев доложит президенту России Владимиру Путину 22 декабря.

2 декабря Владимир Путин принял господина Уиткоффа и господина Кушнера в Кремле. Как заявлял президент России, США разделили первоначальный план на четыре пакета для отдельного рассмотрения, и по нескольким пунктам у Москвы остались разногласия. Переговоры в Майами стали продолжением после прошедших на прошлой неделе украинско-американских консультаций в Берлине.

