В Петербурге вручили вручили премию мира имени Л.Н.Толстого президентам стран СНГ

В Санкт-Петербурге вручили Международную премию мира имени Л.Н.Толстого президентам Кыргызстан Садыру Жапарову, Таджикистана Эмомали Рахмону и Узбекистана Шавкату Мирзиееву. В церемонии принял участие президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Премия присуждена за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе, отмечается в сообщении.

Церемония состоялась после заседания Высшего Евразийского экономического совета, по итогам которого подписали пакет документов, включая соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Республикой Индонезией. В понедельник, 22 декабря в городе пройдет традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ.

Артемий Чулков