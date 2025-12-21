Лукашенко, Жапаров и Токаев прибыли в Петербург на саммиты ЕАЭС и СНГ 21–22 декабря

Президенты Беларуси Александр Лукашенко, Кыргызстана Садыр Жапаров и Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыли в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) и неформальной встрече лидеров СНГ. О визитах сообщили пресс-службы глав государств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Александра Лукашенко Фото: Пресс-служба Садыра Жапарова Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба Александра Лукашенко Фото: Пресс-служба Садыра Жапарова Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко

В аэропорту Пулково Садыра Жапарова встретил губернатор Петербурга Александр Беглов. На встречах остальных иностранных гостей к нему присоединился глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что саммиту ЕАЭС будут предшествовать отдельные двусторонние переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко и Садыром Жапаровым, а в течение двух дней мероприятий президент РФ встретится с главами других стран СНГ. Кроме того, по словам господина Пескова, Владимир Путин вручит международную премию мира имени Льва Толстого президентам Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что 21 декабря Владимир Путин примет участие в заседании ВЕЭС, где планируется обсудить повестку ЕАЭС, углубление интеграции и развитие единого рынка, а также утвердить ряд документов. В частности, ожидается подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией. На 22 декабря в Петербурге назначена традиционная неформальная встреча лидеров государств СНГ.

Артемий Чулков