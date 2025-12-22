Цены на авиабилеты по итогам года выросли в пределах инфляции

Средняя стоимость авиабилетов в России по итогам 2025 года увеличилась в пределах официальной инфляции, а на некоторые зарубежные направления даже снизилась. Такие данные «Ъ» предоставили сервисы бронирования Aviastats от «Авиасейлс», OneTwoTrip и «Туту.ру».

По информации Aviastats, цена перелета в страны дальнего зарубежья в экономклассе упала на 5,7%, составив в среднем 26,5 тыс. руб. Цена перелета по постсоветским странам выросла в среднем на 2,7%, до 17,3 тыс. руб., по РФ — на 6,5%, до 11,5 тыс. руб.

По данным OneTwoTrip, перелет по РФ за год подорожал в среднем на 4%, за границу — на 7%. По подсчетам сервиса «Туту.ру», средняя стоимость билета на внутренний перелет выросла на 7%, на международные рейсы — на 5%.

Определяющим фактором ценообразования на перелеты в этом году стало усиление конкуренции: почти весь потерянный российскими перевозчиками трафик достался иностранным авиакомпаниям, считает главный редактор Avia.ru Роман Гусаров.

Текущий умеренный рост цен часть собеседников «Ъ» в отрасли объясняют прежде всего эффектом высокой базы и накопленной инфляцией прошлых лет в условиях замедления платежеспособного спроса и иллюстрируют это снижением темпа роста выручки перевозчиков в этом году. Так, выручка группы «Аэрофлот» от пассажирских перевозок выросла по итогам 2024 года на 40% по отношению к 2023 году. По итогам девяти месяцев 2025 года показатель, согласно МСФО, увеличился только на 6,6% год к году, до 639 млрд руб.

В следующем году, заявил господин Гусаров, при условии стабильности в экономике международные перевозчики продолжат наращивать свою долю в общем объеме российского пассажиропотока.

Подробнее — в материале «Ъ» «Авиакомпании приземлили цены».