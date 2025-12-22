Авиакомпании приземлили цены

Рост цен на авиабилеты по итогам года приблизился к уровню инфляции, а на зарубежных направлениях средний чек у некоторых сервисов даже снизился. Динамику эксперты объясняют усилением конкуренции с иностранными перевозчиками и накопленной инфляцией прошлых лет. В 2026 году при условии стабильного спроса иностранные авиакомпании продолжат отбирать трафик у российских игроков, а те будут сдерживать цены, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Средняя стоимость прямого перелета одного взрослого пассажира в экономклассе в страны дальнего зарубежья в 2025 году снизилась год к году на 5,7%, до 26,5 тыс. руб. Цена перелета по постсоветским странам выросла в среднем на 2,7%, до 17,3 тыс. руб., по РФ — на 6,5%, до 11,5 тыс. руб. Средняя глубина бронирования выросла с 21 до 23 дней. Такие данные “Ъ” предоставил сервис Aviastats от «Авиасейлс».

Статистика других агрегаторов демонстрирует рост цен в пределах инфляции. По данным OneTwoTrip, перелет по РФ за год подорожал в среднем на 4%, за границу — на 7%. По подсчетам сервиса «Туту.ру», средняя стоимость билета на внутренний перелет выросла на 7%, на международные рейсы — на 5%.

В Aviastats говорят, что на внутренние направления приходится 58% бронирований. При этом сервис отмечает рост спроса на зарубежные перелеты на 9%. Учитывая ожидаемое Минтрансом снижение объема авиаперевозок почти на 4% по итогам года, этот показатель объясняется ростом спроса на перелеты иностранными авиакомпаниями. По данным Aviastats, число перевозчиков на международных направлениях выросло в среднем до четырех авиакомпаний. На самых популярных направлениях из Москвы конкуренция еще выше: 11 авиакомпаний на рейсах в Анталью, девять — в Шарм-эш-Шейх, по восемь перевозчиков на рейсах в Хургаду и Стамбул, семь — в Дубай.

На популярных внутренних направлениях число перевозчиков в среднем выросло до пяти.

Наиболее конкурентными остаются маршруты Москва—Сочи (14 авиакомпаний), Москва—Санкт-Петербург (14 перевозчиков) и Москва—Новосибирск (12).

Одновременно Aviastats фиксирует значительное число недообслуженных направлений, по которым есть устойчивый спрос и нет прямых рейсов. Среди них Сочи—Калининград, Калининград—Омск, Санкт-Петербург—Улан-Удэ, Иркутск—Минводы и другие.

В топ-5 наиболее популярных зарубежных направлений у «Авиасейлс» в 2025 году вошли Турция, Узбекистан, Таиланд, ОАЭ и Китай. Значительный рост спроса показывают также Вьетнам и Япония. Самые востребованные направления внутри РФ — Москва, Сочи, Петербург, Калининград и Минводы.

Рейтинг наиболее востребованных направлений в РФ у сервисов почти идентичен. На международных рейсах у OneTwoTrip лидируют Армения, Турция, Узбекистан, Киргизия и Китай, у «Туту.ру» — Узбекистан, Армения, Таджикистан и Азербайджан.

В «Аэрофлоте» ранее отмечали, что в 2025 году рост тарифов группы не превышает официальной инфляции. В других авиакомпаниях цены на билеты не комментируют. Росстат перестал публиковать данные о стоимости авиабилетов с начала 2025 года. По итогам 2024 года эксперты оценивали рост цен в пределах 20%, указывая, в частности, на рост выручки пассажирских авиакомпаний на 23% (см. “Ъ” от 30 апреля 2024 года). По расчетам старшего аналитика Альфа-банка Анастасии Егазарян, ценовой фактор обеспечил около 16 процентных пунктов прироста выручки.

Текущий умеренный рост цен часть собеседников “Ъ” в отрасли объясняют прежде всего эффектом высокой базы и накопленной инфляцией прошлых лет в условиях замедления платежеспособного спроса и иллюстрируют это снижением темпа роста выручки перевозчиков в этом году. Так, выручка группы «Аэрофлот» от пассажирских перевозок выросла по итогам 2024 года на 40% по отношению к 2023 году. За 2023 год рост превысил 50% в годовом выражении. По итогам девяти месяцев 2025 года показатель, согласно МСФО, увеличился только на 6,6% год к году, до 639 млрд руб.

Статистика агрегаторов включает цены иностранных авиакомпаний и в силу особенностей почти не учитывает спрос в бизнес-классе, то есть она не полностью репрезентативна для российских авиакомпаний, отмечает главный редактор Avia.ru Роман Гусаров. Тем не менее цены на билеты экономкласса этого года, по его данным, «объективно не опережали инфляцию». Рост платежеспособного спроса в РФ замедляется, добавляет Роман Гусаров. Но, по его словам, определяющим фактором ценообразования на перелеты в этом году стало усиление конкуренции: почти весь потерянный российскими перевозчиками трафик достался иностранным авиакомпаниям. Если в 2024 году иностранные перевозчики обслужили 19 млн российских пассажиров, то по итогам этого — 22 млн человек, подсчитал эксперт. Так, пассажиропоток останется почти на уровне 2024 года даже с учетом пониженного прогноза Минтранса и составит 129,5 млн. В прошлом году, согласно презентации «Аэрофлота», он оценивался в 130,7 млн пассажиров.

По словам Романа Гусарова, у иностранных авиакомпаний есть флот, и они могут увеличивать частоту полетов, в отличие от российских перевозчиков, чьи самолеты выбывают из парков. Усиление конкуренции особенно подогрело снятие визовых ограничений с Китаем и Саудовской Аравией, которые также увеличили провозные емкости на рейсах в РФ из-за скачка спроса, добавляет он. В следующем году, считает эксперт, при условии стабильности в экономике международные перевозчики продолжат наращивать свою долю в общем объеме российского пассажиропотока. «Российских перевозчиков, которые не получили ни одного нового самолета с 2022 года, ожидает еще несколько непростых лет в ожидании начала новых масштабных поставок»,— заключает он.

Айгуль Абдуллина