Потребитель растерял оптимизм

Посещаемость торговых центров России в 2025 году сократилась на 3%, в 2024 году снижение оценивалось в 2%. Это связано с отказом потребителей от импульсных покупок и стремлением рационализировать траты. Заметнее всего падение трафика в магазинах товаров для дома, электроники и продуктов питания. Тенденция уже привела к росту вакантности в торгцентрах. В 2026 году посещаемость продолжит снижение.

Показатель Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в России с начала января по середину декабря 2025 года сократился на 3% год к году, подсчитали в Focus Technologies. Это более выраженное снижение, чем в 2024 году — 2%. Руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева также ожидает снижения трафика торговых центров по итогам всего 2025 года на уровне 3%.

Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева добавляет, что негативный тренд прослеживается в первую очередь в крупноформатных объектах. Показатели многих торгцентров существенно хуже, их снижение трафика в этом году достигает 20–30%, считает президент Magic Group (развивает универмаги Slava) Александр Перемятов.

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев называет глобальными причинами снижения трафика торгцентров давление онлайн-каналов и макроэкономические факторы. Переходя к сберегательной модели, домохозяйства перераспределяют расходы в пользу повседневных нужд и отказываются от импульсных покупок. «Покупатель становится более осведомленным: исследует рынок, читает отзывы, отслеживает скидки и только затем принимает решение»,— говорит он.

Согласно Focus Technologies, наиболее выраженное снижение посещаемости в этом году показали DIY-магазины — на 18% год к году. Это связано в том числе с общим угнетением спроса на жилье в этом году (см. “Ъ” от 25 сентября). На втором месте — ритейлеры электроники и бытовой техники, потерявшие в традиционной рознице 9% трафика. Здесь тенденция традиционно объясняется перераспределением спроса в пользу онлайн-канала.

Посещаемость продуктовых магазинов в торгцентрах в этом году снизилась на 8% из-за конкуренции с форматом «у дома» и дискаунтерами (см. “Ъ” от 24 октября). Впрочем, президент Х5 Екатерина Лобачева в интервью “Ъ” сообщила, что показатели FMCG-сетей остаются стабильными (читайте интервью на сайте «Ъ» 22 декабря). Магазины fashion-ритейлеров, парфюмерии и косметики потеряли по 6% посетителей за год, отмечают в Focus Technologies. Показатели на уровне прошлого года удалось сохранить заведениям общепита. Детские развлекательные центры, по мнению Михаила Васильева, сейчас получают дополнительный трафик: их услуги невозможно перенести в онлайн.

Господин Перемятов напоминает, что в 2025 году сократили или прекратили розничное присутствие многие сети: InspireGirls, Noun, N.O.M.I, I am studio, Prav.da, Just Clothes, Face code, Incity, Loloclo, Yolla и проч. Негативный тренд сказывается на показателях торгцентров.

Уровень вакантности в Москве в 2025 году составил 9,5%, прибавив 2,5 процентного пункта год к году, подсчитали в компании «Магазин магазинов». Размер сданного в России в этом году объекта составил 12,7 тыс. кв. м, значение снизилось на 8% год к году и стало минимальным за три года.

Зульфия Шиляева поясняет, что снижение трафика и товарооборота обычно становится причиной диалога о смягчении условий договоров. Но нужно понимать, что возможностей для предоставления существенных скидок у объектов не так много из-за существенного роста расходов на их содержание. Ситуацию Александр Перемятов называет экзистенциальным кризисом торговой недвижимости: «С одной стороны, продолжается процесс устаревания, многим требуется немедленная реконцепция, с другой — усугубляется и без того ужасная ситуация с выручкой».

В 2026 году негативный тренд сохранится. Михаил Васильев полагает, что Mall Index в регионах может дополнительно потерять 3%, в Санкт-Петербурге — остаться на уровне 2025 года, а в Москве — прирасти на 1%. Директор департамента торговой недвижимости Accent Capital Светлана Кузьмина рассчитывает на умеренное снижение трафика и рост давления онлайна. Частично компенсировать эффект, по ее мнению, могут развлекательные зоны.

Управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский также обращает внимание, что в следующем году на бизнесе большинства операторов скажутся налоговые нововведения. Александр Перемятов считает, что максимально тяжелой для розницы будет первая половина 2026 года: многие магазины могут прекратить работу.

