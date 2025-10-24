Тяжелая потребительская доля

Трафик магазинов товаров первой необходимости в российских торговых центрах в 2025 году может потерять 8% год к году. Падение демонстрируют почти все ключевые категории арендаторов, при том что именно продуктовые операторы генерируют основную долю совокупного трафика объектов. Причина — общее снижение потребительской активности и развитие альтернативных форматоров магазинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Посещаемость продуктовых магазинов в торговых центрах России в 2025 году может сократиться на 8% год к году, прогнозируют в Focus Technologies. Такая ситуация наблюдается и среди других категорий арендаторов. Трафик fashion-операторов может снизиться на 4–7% год к году, DIY — на 8–10%, электроники и бытовой техники — на 7–10%. Торговые центры в целом в 2025 году, вероятно, покажут снижение посещаемости до 3% год к году, считают в Focus Technologies.

Но именно снижение посещаемости продуктовых магазинов может иметь наиболее выраженный эффект для посещаемости торговых центров: они формируют до 40–70% общего трафика, говорит вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Эксперт в сфере коммерческой недвижимости Марина Толстошеева оценивает средний показатель в 25%. Такую же долю, по ее словам, совокупно занимают fashion-операторы.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов считает, что большинство крупных FMCG-ритейлеров — Х5, «Лента» и «Магнит» — зафиксировали увеличение трафика офлайн-магазинов в первом полугодии. В X5 говорят, что наблюдают общее замедление роста продовольственной розницы: если в прошлом году физические продажи увеличились на 6–7%, в этом году — примерно на 2%.

Господин Богданов замечает, что интерес потребителей смещается в сторону дискаунтеров и магазинов «у дома». Такие объекты реже, чем полноформатные супермаркеты и гипермаркеты, открываются в торговых центрах. О смене форматов говорит и руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев: небольшие продуктовые магазины в составе жилых комплексов чаще закрывают потребности граждан по приобретению базовых продуктов. Развитие доставки позволяет сократить число визитов в супермаркеты и гипермаркеты. Господин Васильев предполагает, что крупноформатные магазины продолжат терять свою актуальность (см. “Ъ” от 22 октября).

На всех арендаторов, по словам Михаила Васильева, влияет общее снижение покупательной способности, переход населения к сберегательной модели и развитие онлайн-торговли. Для категорий с эластичным спросом, например одежды, обуви, электроники и бытовой техники, негативный эффект оказывается более существенным, замечает госпожа Толстошеева.

Руководитель департамента исследований и аналитики консалтинговой компании CMWP Полина Афанасьева говорит, что с отсутствием заметного роста зарплат снижается и привлекательность работы в розничной торговле. Нехватка квалифицированного персонала становится причиной ухудшения потребительского опыта и негативно сказывается на количестве потенциальных покупателей, считает она.

Падение трафика может сказываться на рентабельности торговых центров, особенно если аренда напрямую привязана к товарообороту, говорит Марина Толстошеева. Среднюю маржинальность объектов она оценивает в 4–15%. Президент Magic Group (развивает универмаги Slava) Александр Перемятов настроен более пессимистично и считает, что трафик торговых центров сейчас в среднем на 20–40% ниже показателя, который позволял бы таким объектам оставаться в зоне оптимального уровня рентабельности.

Руководитель направления торговой недвижимости консалтинговой компании IBC Real Estate Владимир Чернусь говорит, что трафикогенерирующую функцию постепенно берут на себя развлекательные концепции. Однако существенно увеличивать долю отдельных категорий арендаторов в торгцентрах, по его мнению, бессмысленно, если речь не идет о специализированном объекте. Руководитель отдела исследований и консалтинга компании «Магазин магазинов» Андрей Сурков считает, что в сложившихся условиях торговые центры стремятся делать ставку на повышении конверсии существующего трафика. Это помогает поддержать товарооборот и рентабельность объектов в целом.

Александра Мерцалова