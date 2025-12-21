На фальшь делают скидку

Предновогодние скидки и фальшивые акции продавцов раздражают большинство россиян. К таким выводам в результате опроса пришли аналитики коммуникационного агентства FAVES Communications. Респонденты заявили о том, что перед праздниками отторжение у них часто вызывают ложные подарки и мнимая выгода. Это, например, бесплатные консультации, которые и так включены в стандартную услугу. Негативную реакцию у потребителей также вызывают предложения товаров по якобы сниженным ценам.

Бренды, которые искусственно завышают стоимость товара, а затем делают «скидку», действительно рискуют своей репутацией, подчеркнул директор и владелец «Агентства Сокур и партнеры — PR + Digital» Дмитрий Сокур: «Потребитель не чувствует, что к нему относятся уважительно, а чувствует, что это какая-то манипуляция доверием. Часто покупатели воспринимают дутые скидки в качестве четкого надувательства. Государство должно не регулировать ценники, а следить за этими практиками. Нужны какие-то четкие правила игры в рамках сезонных распродаж, как в других странах, потому что без этого всё похоже на Дикий Запад. Праздничные упаковки, постоянные дисконты у многих потребителей создают повод усомниться в ценности товара или услуги, особенно раздражает это в e-com, где скидочные манипуляции идут аж 365 дней в году. Во многих компаниях маркетинг либо обленился, либо не имеет нужной квалификации или опыта для деликатной работы с клиентом. Краткосрочная выгода от прямой продажи разрушает долгосрочные отношения.

Во время, когда всё прозрачно и можно отследить либо по приложениям, либо в интернете, это рушит бизнес.

Сейчас действительно многие ритейлеры бывают уличены в том, что они бессовестно переклеивают ценник. Потребители потом это фиксируют, выкладывают в соцсети и довольно бурно это обсуждают, создают некую культуру отмены ритейлеров-обманщников. То есть вместо того, чтобы бизнес развивать, они сокращают свои продажи».

Среди раздражающих россиян предпраздничных акций оказались и розыгрыши с дорогими суперпризами вроде путевки на Мальдивы. Согласно данным опроса FAVES Communications, подобные предложения отталкивающими называет каждый второй россиянин. На деле участники рынка стали гораздо реже привлекать покупателей ненастоящими скидками и подарками, отметил генеральный директор компании «Дымшиц и партнеры» Михаил Дымшиц. Он сомневается в том, что исследование отражает реальное отношение потребителей к акциям: «Это некорректно поставленный вопрос из серии, перестали ли вы пить по утрам коньяк? И "да", и "нет" нельзя ответить. В первом случае ответ означает, что респондент его пил, во втором — что продолжает пить. Так и здесь, людей раздражают скидки, когда они мнимые. Конечно, раздражают, но вопрос, когда человек в последний раз сталкивался с мнимой скидкой? Их не было на рынке уже достаточно давно. Определенные манипуляции в продовольственных магазинах в этой сфере случаются. Иногда получается так, что цена остается стабильной, хотя дисконт увеличивается, но это немножко не то, что подразумевается под мнимой скидки. Люди к ним относятся нормально.

Проблема сейчас не в том, что люди не верят в такие акции, а в том, что у них гораздо меньше денег, чем было год назад. Затраты сравнимы с тратами в прошлом году. Манипуляции с процентной ставкой, курсом и прочим привели к тому, что продаж не стало больше, их и не стало меньше, кстати говоря. Но по некоторым секторам — в мебели, крупной бытовой технике — падение наблюдается, но по большому счету говорить об этом нельзя. Просто не случилось увеличения денег. Потребителям легко тратить тогда, когда возможностей для этого становится больше».

Маркетинговые акции теряют эффективность не только перед праздниками. Как ранее сообщал “Ъ FM”, во время пандемии траты россиян в «Черную пятницу» ежегодно увеличивались примерно на две трети. А в последние пару лет рост расходов покупателей в период скидок составлял лишь 20%.

Ангелина Зотина