В Великобритании рекордно упало потребление алкоголя

В минувшем году взрослый британец выпивал в среднем 10,2 порций алкоголя, что стало минимальным объемом за все время с начала сбора таких данных, то есть, по меньшей мере, с 1990 года. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на данные исследовательской компании IWSR.

Порцией алкоголя IWSR считает банку/бутылку пива средней крепости объемом 375 мл, либо бокал сухого вина 100 млн, либо 30 мл крепкого алкоголя. Самый высокий уровень потребления алкоголя в Великобритании был 20 лет назад, когда на одного взрослого британца приходилось в среднем 14 порций в неделю. Однако с тех пор этот показатель стабильно, хотя и медленно, сокращался.

Специалисты IWSR объясняют это несколькими факторами, в числе которых старение населения страны, а также более серьезное отношение людей к своему здоровью. Кроме того, сейчас сказывается и кризис стоимости жизни, отмечают в IWSR, так что «люди просто не могут себе позволить выпивать в прежних объемах». Еще одна тенденция, на которую указывают эксперты, — «премиализация», когда потребители предпочитают покупать алкоголь реже, но более дорогие марки. Это позволяет алкогольной индустрии сохранять прибыли при сокращении объемов продаж. При этом, согласно опросу, проведенному организацией Drinkaware, на следующей неделе, когда в Британии отмечается Рождество, 57% респондентов заявили, что намерены «напиться» на праздники.

Ранее опубликованный IWSR данные показывают, что тенденция к сокращению потребления алкоголя наблюдается и в США. В этом году американцы в среднем употребляли 10,4 порции алкоголя в неделю, что стало минимумом с 1995 года.

Алена Миклашевская