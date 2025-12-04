Употребление алкоголя в США упало до минимума с 1995 года

Американцы употребляют в среднем 10,4 порции алкоголя в неделю — это минимум с 1995 года. Это данные из опроса исследовательской компании IWSR, опубликованные Reuters. Аналитики IWSR отмечают, что при некоторых колебаниях употребление алкоголя в США остается довольно стабильным в течение десятилетий: с 1975 года американцы употребляют в среднем от 10 до 12 порций в неделю. Порцией алкоголя IWSR называет банку/бутылку пива средней крепости объемом 375 мл, либо бокал сухого вина 100 млн, либо 30 мл крепкого алкоголя.

Эксперты часто говорят об изменениях потребительских предпочтений и о том, что молодые люди пьют меньше алкоголя. Однако аналитики IWSR не уверены, что это так. Их данные не исключают того, что происходят определенные изменения, однако отрицают распространенное мнение о том, что уже произошел исторический отход от употребления алкоголя. «Мы не достигли какого-либо исторического минимума»,— отмечает президент IWSR Мартин Лодевейкс. По его словам, пока сложно сказать, является нынешнее снижение признаком долгосрочных изменений привычек или следствием экономической ситуации. Он отмечает, что на употребление алкоголя довольно большое влияние могут оказывать инфляция, высокие процентные ставки и политическая турбулентность.

Отдельный опрос IWSR показал, что представители поколения Z в период с 2023 по 2025 год стали пить больше алкоголя. Другие исследования также свидетельствуют скорее об изменении предпочтений — так, более молодые поколения чаще предпочитают коктейли.

Яна Рождественская