BI: Google и Apple рекомендуют своим иностранным сотрудникам не выезжать из США

Google и Apple рекомендуют некоторым своим иностранным сотрудникам, находящимся в США по рабочим визам, не выезжать за границу из-за возможных сложностей с последующим возвращением в страну. Об этом пишет Business Insider (BI) со ссылкой на внутренние документы компаний.

Как сообщает издание, юридические фирмы, с которыми сотрудничают Google и Apple, порекомендовали их сотрудникам с рабочими визами разных типов (H-1B, H-4, F, J и M) не выезжать из США, если для повторного въезда им нужно будет возобновлять свою визу. Это связано с процедурой проверки соцсетей тех, кто хочет приехать в США, из-за чего возобновление виз может занять до года.

«Имейте в виду, что в некоторых посольствах и консульствах США наблюдаются значительные задержки с оформлением виз, по некоторым сообщениям, до 12 месяцев»,— цитирует BI служебную записку юридической фирмы BAL Immigration Law, направленную в Google. Она порекомендовала корпорации избегать зарубежных поездок таких сотрудников, так как «у них есть риск надолго остаться за пределами США». BI также цитирует сходное письмо юридической фирмы Fragomen, направленное в декабре сотрудникам Apple с рабочими визами. В нем говорится о «возможности непредсказуемых и длительных задержек при возвращении в США». В Google и Apple никак не прокомментировали эту информацию.

При президенте США Дональде Трампе усложнилось получение многих виз, в том числе рабочих. В сентябре он подписал указ, в соответствии с которым сборы за рабочие визы H-1B для квалифицированных иностранных сотрудников были повышены в 100 раз, до $100 тыс.

