«Рост стоимости визы H-1B задушит инновации в США»
The Hindu, «Чосон ильбо» и другие издания о решении Трампа увеличить сбор за визу, популярную у технологических компаний
Указ президента США о повышении в 100 раз платы за визу, благодаря которой технологические и прочие инновационные компании страны активно привлекают талантливых работников из других стран, широко обсуждается и в США, и в тех странах, которых это касается, в первую очередь в Индии и Южной Корее. Наблюдатели из этих двух стран совершенно уверены в том, что Дональд Трамп разрушает американское превосходство в инновациях. Мнения американских экспертов разделились.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Ken Cedeno / Reuters
The Hindu (Ченнай, Индия)
Рост стоимости визы H-1B задушит инновации в США
Введение Дональдом Трампом платы в $100 тыс. за визу H-1B задушит инновации в США, дав мощный импульс для индийских инноваций. Захлопнув дверь перед талантами со всего мира, Америка буквально подталкивает новую волну лабораторий, патентов, инноваций и стартапов в Бангалор и Хайдарабад, Пуну и Гургаон.
The Times of India (Нью-Дели, Индия)
Молчание ягнят: технологические титаны молчат, пока Трамп торпедирует программу H-1B
После пятничного удара Белого дома Маск подозрительно молчалив в том, что касается этого вопроса. Собственно, как и другие технологические магнаты, такие как Сатья Наделла из Microsoft и Сундар Пичаи из Google. Оба они воспользовались дорожкой H-1B, чтобы (приехав в США.— “Ъ”) создать тысячи рабочих мест и принести миллиарды долларов своим акционерам.
Чосон Ильбо (Сеул, Южная Корея)
Стократное повышение сборов за H-1B усложнит переговоры
Большинство компаний, использующих визы H-1B для найма иностранных работников,— международные американские фирмы, такие как Google, Apple, Amazon и Microsoft… В долгосрочной перспективе эта мера может предотвратить отток высококвалифицированных корейских специалистов за рубеж, что принесет пользу отечественным компаниям в привлечении талантов. На граждан Южной Кореи приходится около 1% от всех владельцев виз H-1B. Поскольку многие специалисты высокого уровня, такие как исследователи с докторской степенью и те, кто работает в стратегических технологических областях, таких как искусственный интеллект, биотехнологии и полупроводники, прошли обучение за границей, ужесточение визового режима может создать благоприятные условия для привлечения талантов.
Reuters (Лондон, Великобритания)
Введение Трампом ежегодного сбора в размере $100 тыс. за визы H-1B ударит по технологическому сектору
Этот сбор может вынудить компании переводить часть дорогостоящей работы за рубеж, что подорвет позиции США в борьбе с Китаем в критически важной сфере развития искусственного интеллекта... В краткосрочной перспективе Вашингтон может получить от этого некие дивиденды. В долгосрочной перспективе США рискуют оградиться от инноваций налоговыми сборами, променяв динамизм на недальновидный протекционизм.
Bloomberg (Нью-Йорк, США)
H-1B за $100 тыс.— это авантюра, которая может защитить рабочие места в США
Президент Дональд Трамп предпринимает очередную авантюру в миграционной политике, делая ставку на то, что он сможет заставить компании конкурировать за квалифицированных американских инженеров и технических работников, а не нанимать иностранных работников с помощью популярной визовой программы H-1B. Работодателям это не понравится, но реформа программы давно назрела... План должен дать преимущество американским рабочим и стать ответом критикам как внутри движения MAGA, так и за его пределами, которые жалуются на то, что компании склонны нанимать более дешевых иностранных работников.