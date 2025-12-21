Нейросеть, исполняющая христианскую музыку, вошла в топы музыкальных чартов США

Лидирующие места в чартах в категории христианской музыки в США занял исполнитель госпелов «Соломон Рей», который был сгенерирован искусственным интеллектом (ИИ). Он занял первые места в чартах госпелов музыкального журнала Billboard и в категории христианской музыки в сервисе Apple Music. Как сообщается в аккаунте самого исполнителя, его послушали на различных стриминговых платформах более 7 млн раз, а на YouTube — более 1 млн раз.

Соломон Рей был создан Кристофером «Тофером» Таунсендом — чернокожим консервативным рэпером и блогером из штата Миссисипи. Он заявляет, что его целью при создании ИИ-исполнителя было «не заменить, а возвысить; обогатить музыку госпелов, а не отнять ее наследие».

В ноябре Пол Маккартни вместе с другими британскими музыкантами выпустил альбом в знак протеста против ИИ в музыке. По данным недавнего опроса музыкального стримингового сервиса Deezer и компании Ipsos, 97% слушателей не смогли различить музыку, написанную ИИ и человеком. За последние месяцы лидерами чартов в США стали две песни в стиле кантри, полностью написанные нейросетью.

Яна Рождественская