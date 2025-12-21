Техосмотр легковых автомобилей с 2026 года подорожает почти на 10%

Тарифы на техосмотр (ТО) легковых автомобилей с 1 января 2026 года в среднем вырастут на 9,7%, подсчитал “Ъ”, проанализировав более 50 региональных документов. Цены утвердили более половины субъектов РФ в соответствии с методикой Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Для сравнения: индексация в 2024 году составляла 7,4–7,5%.

Самый высокий тариф установлен на Чукотке — 5,4 тыс. руб. за легковой автомобиль. В числе самых дорогих регионов также Санкт-Петербург (2 тыс. руб.), Амурская область (1,85 тыс. руб.) и Ненецкий автономный округ (1,75 тыс. руб.). Минимальные цены зафиксированы в Волгоградской и Новгородской областях — 1,07 тыс. руб. В большинстве регионов, включая Москву и Подмосковье, ТО подорожает до 1,2 тыс. руб. Часть субъектов пока утвердила лишь проекты тарифов.

Техосмотр обязателен для такси, автобусов и грузовиков. Владельцы легковых машин проходят его только при перерегистрации автомобилей старше четырех лет или внесении изменений в конструкцию. По данным МВД, в 2024 году было оформлено 5,9 млн диагностических карт для легковых авто.

Участники рынка считают новые тарифы недостаточными. Методика ФАС должна обеспечивать «экономическую эффективность» операторов, однако «этого даже близко нет», говорит глава союза «Техэксперт» Сергей Зайцев. «По факту загрузка не превышает 15–20%, в итоге тарифов не хватает даже после индексации»,— отмечает он.

