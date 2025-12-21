Землю «Карата» в Саратове хотят вернуть через арест активов владельцев

Генпрокуратура РФ подала гражданский иск в Советский райсуд Самары к ООО «Омега», ее владельцу Алексею Шаповалову и бывшему главе администрации Саратова Юрию Аксененко. Дело связано с земельным участком площадью 2,8 га в историческом центре Саратова, который оценивается в 450 млн руб.

По версии прокуратуры, в 2001 году этот федеральный надел незаконно перешел группе компаний «Карат», конечным бенефициаром которой был экс-министр промышленности Саратовской области Сергей Лисовский (умер в 2022 году). Для оформления сделки, как утверждается в иске, он привлек тогдашнего мэра Юрия Аксененко.

Господин Аксененко, минуя согласие федерального Минимущества, обеспечил передачу земли в бессрочное пользование, а в 2003-м — ее выкуп компанией «Карат» по символической цене в 9,4 млн руб. Позже, в 2006 году, актив был перепродан структурам Алексея Шаповалова, который с 2017 года начал делить участок на семь частей для коммерческой застройки.

В областной думе уже обсуждался вопрос возвращения в госсобственность незаконно приватизированных активов, включая бывший завод «Карат Плюс», принадлежащий компаниям господина Шаповалова. Представитель Росимущества тогда заявил, что ведомство готовит иск по этому объекту.

Теперь дело взяла под контроль Генпрокуратура, напрямую требуя ареста активов и возвращения земли государству. Ведомство требует наложить арест на недвижимость, счета и доли ответчиков в бизнесе, а также запретить им покидать Россию. Предварительное заседание назначено на 30 декабря.

Нина Шевченко