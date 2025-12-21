Лыжник из Удмуртии Сергей Ардашев первый в гонке четвертого этапа Кубка России

Лыжник из Удмуртии Сергей Ардашев — представляет Татарстан — пришел первым в гонке классическим стилем на 20 км на четвертом этапе Кубка России в Ижевске, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия». Он показал результат 50 минут 41,9 секунды.

Второе место забрал спортсмен Илья Семиков — Коми — с отставанием 17,2 секунды. Третьим пришел Алексей Червоткин — Тюменская область. Он показал результат 51 минута 16,2 секунды (отставание 34,3 секунды).

Напомним, первой в гонке на 15 км классическим стилем, которая состоялась сегодня утром, пришла лыжница Евгения Крупицкая — представляет Санкт-Петербург. Она показала результат 43 минуты 44,5 секунды.

Четвертый этап Кубка России проходит в Ижевске 20-21 декабря. Вчера состоялись спринты классическим стилем. Среди мужчин победу одержал олимпийский призер Александр Терентьев — Тюменская область — с результатом 3 минуты 19,91 секунды. Отметим, что Сергей Ардашев пришел третьим с отставанием 1,17 секунды. Среди женщин первой пришла Наталья Крамаренко — Свердловская область — с результатом 3 минуты 48,62 секунды.