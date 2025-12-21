Спортсмен из Удмуртии Сергей Ардашев пришел третьим в спринте Кубка России

Лыжник из Удмуртии Сергей Ардашев — представляет Татарстан — пришел третьим в спринте классическим стилем на четвертом этапе Кубка России. Соревнования проходят в Ижевске 20-21 декабря. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Сергей Ардашев показал результат 3 минуту 19,91 секунды, что на 1,17 секунды больше, чем у лидера спринта олимпийского призера Александра Терентьева — Тюменская область. Вторым пришел Константин Тиунов — ХМАО — за 3 минуты 19,78 секунды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победитель четвертого этапа Кубка России в спринте Александр Терентьев

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Победитель четвертого этапа Кубка России в спринте Александр Терентьев

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«В первый соревновательный день прошли спринты классическим стилем. На старт квалификационных забегов вышли 135 спортсменов: 75 мужчин и 60 женщин. Удмуртию сегодня представляло 10 спортсменов. У женщин прошла квалификацию и вышла в четвертьфинальные забеги удмуртская лыжница Лилия Васильева. Пройти в следующий этап ей помешало падение»,— говорится в сообщении.

Первое место среди женщин заняла Наталья Крамаренко — Свердловская область — с результатом 3 минуты 48,62 секунды. Второй с отставанием в 0,64 секунды пришла Анастасия Фалеева — Татарстан. Замкнула тройку Алена Баранова, выступающая в совместном зачете за Ленинградскую и Томскую области, с отставанием 1,08 секунды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победитель четвертого этапа Кубка России в спринте Наталья Крамаренко

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Победитель четвертого этапа Кубка России в спринте Наталья Крамаренко

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

21 декабря в Ижевске проходят гонки среди женщин и мужчин классическим стилем на 15 и 20 км соответственно. Первый забег начался в 10:00. Старт второго запланирован на 13:30.

Напомним, на третьем этапе Кубка России Сергей Ардашев пришел первым в гонке с раздельного старта на 15 км классическим стилем. Она прошла в Чусовом Пермского края.