Лыжница Евгения Крупицкая первая в гонке четвертого этапа Кубка России в Ижевске

Лыжница Евгения Крупицкая — представляет Санкт-Петербург — пришла первой в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на четвертом этапе Кубка России в Ижевске. Она показала результат 43 минуты 44,5 секунды, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия».

Второй с отставанием 5,4 секунды пришла Алина Пеклецова — Вологодская область. Замкнула тройку Анастасия Кулешова — Нижегородская область — с отставанием 51,9 секунды.

Четвертый этап Кубка России проходит в Ижевске 20-21 декабря. В 13:30 местного времени начнется гонка классическим стилем среди мужчин на 20 км.

Вчера состоялись спринты мужчин и женщин классическим стилем. В первом победу одержал олимпийский призер Александр Терентьев — Тюменская область — с результатом 3 минуты 19,91 секунды. Отметим, что третьим пришел лыжник из Удмуртии Сергей Ардашев — Татарстан. Среди женщин первой пришла Наталья Крамаренко — Свердловская область — с результатом 3 минуты 48,62 секунды.