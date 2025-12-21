Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели пассажиров автобуса под Омском

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с участием автобуса в Омской области, сообщило СУ СКР по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», авария произошла 20 декабря около 12:00 по местному времени на 551-м км автодороги Р-402. Водитель большегрузного Volvo выехал на полосу встречного движения для обгона снегоуборочной техники, однако допустил столкновение с автобусом ПАЗ. От полученных травм водитель автобуса скончался в машине скорой помощи, пять его пассажиров погибли на месте. Еще восемь человек получили травмы, в том числе двое детей. По сообщению СКР, автобус следовал по маршруту Омск — р.п. Крутинка.

Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД (ч. 5 ст. 264 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).

Михаил Кичанов