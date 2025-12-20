В ДТП на омской трассе шесть человек погибли и восемь пострадали

Шесть человек погибли и восемь пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Омской области. Авария произошла сегодня около 11:55 по местному времени на 548-м км автодороги «Тюмень-Омск», сообщили «Ъ-Сибирь» в региональном управлении СКР. Ведомством организована проверка, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД Омской области Фото: ГУ МВД Омской области

По данным областного ГУ МВД, водитель Volvo выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус ПАЗ. После произошло столкновение автомобилей Toyota, двух КамАЗов и Volvo. От полученных травм в карте скорой помощи скончался водитель автобуса, пять его пассажиров погибли на месте.

Один пострадавший доставлен в больницу, пять человек, в том числе двое детей, эвакуированы в Омск, еще двоим пострадавшим помощь была оказана на месте происшествия.

Александра Стрелкова